Ist es nicht praktisch? Statt bei Hitze oder Kälte, Schnee oder Regen in den Supermarkt rennen zu müssen, können wir uns mit Wassersprudlern ganz einfach unser eigenes Sprudelwasser zaubern – ohne zu schleppen, ohne das Haus zu verlassen, ohne regelmässig PET-Flaschen entsorgen zu müssen. Und im Gegensatz zu anderen Ländern, steht unser Schweizer Hahnewasser dem gekauften in nichts nach. Wieso also die Blöterli nicht mittels CO 2 -Zylindern ganz einfach daheim selbst erzeugen? Tatsächlich spricht erstmal nicht wirklich etwas gegen die inzwischen ziemlich schicken Modelle auf dem Markt.