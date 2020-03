Warum wir jetzt zum Dark Mode switchen sollten

Der Trick mit der Dunkelheit

Nun, man könnte sich diverse Blue-Light-Filter-Folien bestellen und sämtliche Bildschirme, auf die man den Tag hinweg so starrt, damit bekleben. Oder man schafft sich eine spezielle Brille an, die das schädliche Licht einfach herausfiltert. Wer nicht ganz so wahnsinnig wirken möchte, fällt mir der dritten Option deutlich weniger auf: wir stellen einfach auf den Dark Mode um. Der ersetzt die hellen Bereiche unseres Bildschirms – also die, die das meiste blaue Licht ausstrahlen – mit dunklen Tönen und minimiert so die schädliche Strahlung. Unsere Augen können sich mehr entspannen, potentielle Falten lassen sich mehr Zeit damit, in unserem Gesicht aufzutauchen, unser Leben hat wieder einen Sinn. Und so gehts – in den meisten Bildschirm-belasteten Bereichen des Lebens: