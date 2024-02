Wenn eine Hormonstörung die Weiblichkeit attackiert

Vermehrter Haarwuchs, Zyklusstörungen und Gewichtszunahme

Das polyzystische Ovarialsyndrom (PCOS) zählt zu den häufigsten Hormonstörungen weltweit. «Die Krankheit wird oft unterschätzt», sagt Dr. med. Mareike Roth-Hochreutener, Oberärztin an der Klinik für Reproduktions-Endokrinologie am Universitätsspital Zürich (USZ). «Frauen suchen die Klinik vor allem wegen Zyklusstörungen, Übergewicht, Hirsutismus und Akne auf.» PCOS tritt laut der European Society of Human Reproduction and Embryology bei etwa 10 bis 13 Prozent aller Frauen im gebärfähigen Alter auf. Die Ärztin betont, dass die Ursachen multifaktoriell seien, wobei Blutzuckerstoffwechselstörungen eine wichtige Rolle zu spielen scheinen.