Wie können wir unser Gehirn auf Trab halten?

6. Flotte Spaziergänge

Frische Luft und Bewegung können wahre Wunder bewirken. Und wir sprechen nicht von langwierigen Workouts. Schon ein strammer Spaziergang um den Häuserblock kann dabei helfen, den zerebralen Blutfluss, eure Kreativität und exekutiven Funktionen (Arbeitsgedächtnis, Inhibition, kognitive Flexibilität) wieder in Gang zu kriegen. Wer also zum Beispiel bei der Arbeit keinen klaren Gedanken mehr zustande bringt oder ein wichtiges Meeting auf der Agenda hat, der dreht am besten mal schnell eine Runde ums Gebäude.