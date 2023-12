Nach einem stressigen Arbeitstag belohnen wir uns am Abend mit einem Glas Wein. Oder zwei. Schliesslich müssen wir irgendwie entspannen. Dass diese Rechnung nicht wirklich aufgeht, merkt man im dümmsten Fall spätestens am nächsten Morgen. Und wir wissen es ja eigentlich: Zu viel Alkohol ist ungesund. Also nehmen wir uns vor, den Konsum zu reduzieren. Wir verraten, wie das am besten geht.