Morgens bis zur letztmöglichen Minute im Bett liegen bleiben, dann völlig gestresst durch die Wohnung sprinten und schliesslich den Bus gerade noch so erwischen – für viele Menschen ist das Alltag. Ausserdem: Wir sind ungeduldig – und deswegen wollen wir möglichst nirgends warten müssen. Warum auch sollte man seine kostbare Zeit in einer Schlange oder an einer Bushaltestelle vergeuden?