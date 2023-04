Der Jugendwahn hatte auch Action-Star Michelle Yeoh, 60, («Crouching Tiger, Hidden Dragon») eingeholt. Man hatte der Martial-Arts-Spezialistin geraten, es sei vielleicht an der Zeit, in Rente zu gehen. Aber dann kam die surreale Multiverse-Action-Komödie «Everything Everywhere All at Once». Durch ihre Sippe und eine Steuerprüferin (Jamie Lee Curtis) fast zur Verzweiflung getrieben, landet sie in einem alternativen Universum, in dem sie die Heldin ihrer Geschichte wird. Der Film gewann gerade sieben Oscars, inklusive für Michelle Yeoh, 60, und Jamie Lee Curtis, 64. «Ladies, lasst Euch nie von jemandem sagen, dass eure beste Zeit hinter euch liegt!», rief Michelle Yeoh in ihrer Dankesrede und erntete tosenden Applaus. Sie richtete ihren Appell nicht nur an den Saal, sondern auch an den Rest der Welt. Denn nur Wochen vorher musste sich CNN-Moderator Don Lemon dafür entschuldigen, dass er die republikanische Präsidentschaftskandidatin Nikki Haley, 51, abschätzig als Frau beschrieben hatte, deren beste Zeit hinter ihr liege.