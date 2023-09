Mithilfe eines Tagebuchs lässt sich zudem erkennen, ob man mit seiner aktuellen Lebenssituation zufrieden ist, oder ob es Probleme gibt. Wie wäre es, einen täglichen Stimmungs-Tracker einzubauen? Viele Mental-Health-Apps bieten das bereits online an: Täglich sollen sich die User*innen die Frage stellen, wie sie sich fühlen. Ist die Stimmung über längere Zeit hinweg im Keller, sollten wir uns eventuell Hilfe suchen oder hinterfragen, was so bedrückend ist.