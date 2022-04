Das verrät das Afrikanische Horoskop über uns

Der Kornspeicher (04.12. bis 03.01.)

Diese Zeichen sind mutig und haben keine Angst, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Dabei inspirieren sie gleich auch ihr Umfeld, das es ihen gleichtun will. Klare Vorstellungen, wie die Zukunft aussehen soll und einen ausgeprägten Fleiss, diese auch umzusetzen – das haben diese Menschen. Der Erfolg wurde ihnen zudem von Geburt an mit auf den Weg gegeben, was es für sie auch leichter macht, die Ziele zu erreichen.