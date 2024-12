Wenn die Temperaturen ins Unermessliche sinken und die Abende scheinenscheinen, sehnen sich viele Leute nach einem Partner oder einer Partnerin. Sei es fürs wärmende Knutschen Zuhause, romantische Winter-Spaziergänge in den Sonnenuntergang oder aber spassige Dates in dem Museum eures Vertrauens – das Ende des Jahres geniessen viele lieber zu zweit als alleine. Nicht so die folgenden Sternzeichen. Sie bevorzugen auch jetzt ihr Singledasein und geniessen es in vollen Zügen.