Ohne Stress durch den Advent? So geht's

Zum Jahresende ist in der Tat häufig noch einiges zu erledigen. Bestimmte Dinge müssen definitiv abgeschlossen werden. Kommt zum Stress im Job dann noch der Vorweihnachtstrubel hinzu, so ist das Fass kurz vor dem Überlaufen. Aber müssen wirklich all die Dinge noch abgehakt werden, die auf der To-do-Liste stehen? Was ist wirklich wichtig? Und kann ich manches nicht aufs neue Jahr verschieben oder eventuell auch – bei richtiger Planung – bereits zuvor erledigen? Das entzerrt das erdrückende Paket an Pflichten. Und sind die Aufgaben dennoch nicht alleine zu bewältigen, kann dann nicht eventuell auch eine Kollegin oder ein Kollege unterstützend einspringen?