So vermeiden wir eine Winterdepression

Wie wird die Lichttherapie eingesetzt?

Lichttherapie als ein natürliches Verfahren kann breit eingesetzt werden. Somit können Menschen auch einen Behandlungsversuch in Eigenregie mit einer selbst gekauften Lichttherapielampe wagen. Die Lampen sind in der heutigen Zeit deutlich günstiger geworden und können prinzipiell zulasten der Krankenkasse verordnet werden, was jedoch den Diagnosekriterien einer saisonalen Depression entsprechend durch eine Psychiaterin oder einen Psychiater erfolgen muss. Bei einer leichteren Form der Stimmungsveränderung kann die Lampe prophylaktisch als «Wellnesstherapie» selbst gekauft und eingesetzt werden. Grundsätzlich birgt eine Lichttherapie kaum Risiken.