So lernt man, Nein zu sagen

Wie lernt man, Nein zu sagen?

Ein altbekanntes Mittel, um sich seine Ziele und Erfolge vor Augen zu führen, ist Tagebuch schreiben. Beim sogenannten Journaling kann man protokollieren, wann man es geschafft hat, Nein zu sagen. Auch indirekte Neins sollten berücksichtigt werden. Wer zum Beispiel einer Online-Werbung nicht auf den Leim geht und trotz Interesse nicht auf eine bestimmte Seite klickt, hat passiv Nein gesagt.

Ein weiterer Tipp: Meditation. Dabei kann man sich etwa Situationen in den Sinn rufen, in denen man gerne verneint hätte und diese im Vor- oder Nachhinein nochmal durchspielen. Ich selbst habe viel mithilfe einer Pinnwand erreicht, einem sogenannten Vision-Board. Dabei habe ich mich gefragt: Wie sähe mein Leben aus, wenn ich zu bestimmten Dingen Nein sage? Bin ich dann noch in derselben Beziehung oder in meinem jetzigen Job? Man sollte sich Gedankenspiele erlauben.

Wer das Neinsagen üben möchte, kann das mithilfe von Sätzen machen, die man sich schon einmal für bestimmte Situationen bereitlegt. Auch kleine Botschaften, die man sich auf Zettelchen schreibt, können hilfreich sein. Darauf könnte etwa stehen: Ich habe jederzeit das Recht, Nein zu sagen. Ein toller Satz, mit dem ich gestartet bin, ist: Ab sofort bin ich der wichtigste Mensch in meinem Leben. Da ist es optimal, sich von kleinen zu grossen Neins heraufzuarbeiten, beispielsweise indem man beginnt, nicht jede Mitgliedschaft oder Rabattaktion, die einem aufgeschwatzt wird, anzunehmen. Oder wenn man etwas vorgesetzt bekommt, das man nicht bestellt hat, das anzusprechen anstatt sich zu denken: «Na ja, nicht so schlimm».