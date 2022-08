Wie geht das?

Drehen wir ein paar Jahre zurück. Genauer gesagt, ein paar tausend. Unsere Vorfahren mussten sich damals noch vor wilden Tieren in Sicherheit bringen. Um so schnell wie möglich Säbelzahntigern zu entkommen, brauchten unsere Muskeln Glukose. Glücklicherweise müssen wir heute nicht mehr auf diese Art und Weise um unser Leben bangen. Die Reaktion unseres Körpers bei Stress hat sich aber im Laufe der Jahrtausende nicht verändert. Wenn wir also gestresst sind, setzt unser Körper Cortisol frei, das die Freisetzung von Glukose (alias schnell verfügbare Energie, die in Ihrem Körper gespeichert ist) auslöst. Konkret löst Cortisol also Heisshunger auf zuckerhaltige Nahrungsmittel wie Schokolade und Chips aus, um möglichst schnell an Energie zu kommen. Ist der Schokoriegel erstmal verdrückt, ist unser Gehirn glücklich – zumindest vorerst.