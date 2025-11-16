Wovor fürchten wir uns jeden Sonntag?

Stressreduzierung verringert die Angst

Gut, jetzt wissen wir mal wieder, dass Alkohol nicht die Lösung unserer Probleme – und vor allem nicht für unsere Sonntags-Misere – ist. Wie immer folgt auf die schlechte jetzt aber auch die gute Nachricht: Um möglichst entspannt aus dem Wochenende in den Montag zu sliden, gibt es – statt dem Glas Rotwein – tatsächlich Möglichkeiten. Ganz oben auf der Liste stehen dabei sportliche Aktivitäten. Sei es eine abendliche Runde Joggen, eine leichte Yoga-Session, oder ein kurzes, knackiges Workout – Hauptsache wir übertreiben es nicht. Das würde nämlich gleich wieder zum Gegenteil führen. Für Sportmuffel ist die zweitbeliebteste Entspannungsmethode der Studienteilnehmer wohl fast noch attraktiver: Filme oder Serien schauen. Juhu. Beim ausgiebigen Ausreizen unseres Netflix-Abos müssen wir uns in Zukunft also nicht mal mehr schlecht fühlen. Was neben Sport und TV-Schauen auch gegen die Sunday Scaries hilft, ist das Treffen mit Freunden und der Familie. Gemeinsames Kochen, zusammen im Freien entspannen oder ganz einfach nur über die neusten Ereignisse schwafeln – der Weg aus der Sonntag-Abend-Bredouille ist eigentlich gar nicht so schwer.