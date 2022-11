Gene könnten Schuld sein

Sie sind sowas wie der Bauplan für jedes Lebewesen: Die Gene. Es handelt sich dabei um kleine Abschnitte auf der DNA, die in ihrem Wechselspiel die Eigenschaften eines Individuums massgeblich prägen. So bestimmen sie zum Beispiel unsere Körpergrösse, die Haarfarbe und auch gewisse Merkmale der Persönlichkeit.



Da liegt es fast schon auf der Hand, dass sie auch unseren Körper formen. Und tatsächlich ist die Figur scheinbar erblich, wie eine Studie zeigte. So neigten Kinder, deren Eltern dick sind, automatisch auch zu Übergewicht. Welche Gene für den Effekt verantwortlich sind, ist unterschiedlich. Forschende konnten bereits über 400 Gene ausmachen, die – je nach Ausprägung – das «Dicksein» begünstigen können, wie der Molekularbiologe Daniel Wallerstorfer in seinem Buch schreibt. Drei solcher Gene gelten aber als besondere Dickmacher: