Eigentlich könnten wir uns jetzt also entspannt zurücklehnen und die Kinder in ihrer Öde suhlen lassen. Da wir uns aktuell aber in der grauen Jahreszeit befinden, die Wochenenden vermehrt verregnet sein werden und die Temperaturen gen Null sinken, ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, ein paar Beschäftigungs-Asse im Ärmel zu haben. Nur für den Fall.