Fünf Gründe, wieso es richtig cool ist, Papa zu sein

Die Welt neu entdecken

«Es ist wie zweimal Leben statt nur einmal – nur dieses Mal viel besser», erklärte ein Vater vor einigen Jahren anlässlich des Vatertages in einem Artikel der «Schweizer Illustrierte». Und ein anderer: «Es macht mich so glücklich zu sehen, welche Fortschritte sie macht, mit ihr Abenteuer zu erleben und durch ihre Augen die Welt nochmals anders kennenzulernen.» Leere Phrasen? Das denkt man so lange, bis man mit den eigenen Kindern im Wald herumblödelt oder wieder einmal eine ganz besondere Kinderweisheit zu hören bekommt, wie etwa: «Weisst du, Zirkus ist wie eine Fantasie, in der man rumsitzt.»