So weit, so normal. Nur keine Angst vor der Angst! Die ist nämlich in manchen Situationen absolut berechtigt. «Angst ist ein ganz normales Gefühl, das eine wichtige Funktion für das Überleben hat», sagt Entwicklungspsychologin Ina Blanc von der Universität Basel. Allerdings sollte die Furcht nicht Überhand nehmen.