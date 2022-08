Machen wir zwischendurch einen kleinen Schwenker in die Welt des Hip Hop. Superstar Snoop Dogg (50) singt zwar «Young & Wild & Free», ist aber seit Schultagen mit seiner Jugendliebe Shante Broadus (50) liiert. Das Paar ist Eltern der Söhne Cordé (26) und Cordell (25) und von Tochter Cori (22). Gut, es gibt noch einen Sohn namens Julian (24) der aus einer Art Zwischen-Beziehung stammt. Wie auch immer, die Snoop-Söhne Cordé und Cordell haben je drei Kinder, was den «Drop It Like It's Hot »-Interpreten mit fünfzig Jahren zum sechsfachen Grossvater macht. Enkel Zion (7) begeistert auf Social Media bereits mit Tanzeinlagen, und für den Jöh-Effekt sorgte ein Instagram-Bild von Opa mit Enkelin Phi Phi, die vergangenes Jahr das Licht der Welt erblickte.