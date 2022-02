Reality-Star Yeliz Koc, deren Bikini-Fotos man ebenfalls kaum ansieht, dass sie erst im Herbst Mutter wurde, berichtet, dass sie unter beängstigend starken Regelblutungen litt, nachdem sie ihre Snow Elanie geboren hat

Hollywoodstar Drew Barrymore klagt, dass ihre Füsse nach der Geburt um eine Schuhgrösse gewachsen seien. Diesen Effekt beobachten viele Mütter. Der Grund dafür liegt im zusätzlichen Gewicht, das man während der Schwangerschaft mit sich herum trägt. Die Schwangerschafts-Kilos drücken mehrere Monate lang zunehmend auf die Füsse. Dies kann dazu führen, dass der Fussbogen sich abflacht. Der Fuss wird also ein paar Millimeter länger

Anja Zeidler wiederum kämpfte mit erschreckendem Haarausfall sowie einer völlig veränderten Mähne. Statt der Locken, die sie früher trug, hatte sie plötzlich steckengerade Haare

Auch kleinere Brüste, trockene Haut oder überschüssige Hautfalten können den Körper einer Frau, die Kinder zur Welt gebracht hat, prägen. Und das ist ok. Genauso, wie dass die Körper mancher Frauen in seltenen Fällen in ihre ursprüngliche Form zurückspringen. Freuen wir uns mit ihnen!