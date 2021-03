Lamborghini, Mercedes, diverse Offroader – nein, wir befinden uns nicht in der Garage von Kim Kardashian, 40, selbst, sondern werfen gerade einen Blick über den fast so stattlichen Fuhrpark ihrer vier Kinder. Immerhin: Wer etwas genauer hinschaut, sieht am Rande auch ein kleines Trottinett – und nicht etwa eines dieser nicht ungefährlichen E-Trottinetts, sondern eines, das North, 7, Saint, 5, Chicago, 3, und dereinst auch der bald zweijährige Psalm aus eigener Kraft fortbewegen müssen – oder einen Trettraktor, also einer ganz ohne Motorengeräusch, Komfort-Ledersitze oder Multifunktionslenkrad, welche ihre elektrobetriebenen kleinen Luxuskarossen so bieten.