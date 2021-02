Die wunderschönen Bilder und liebevollen Beiträge auf Instagram zeigen es deutlich: Isabell Horn, 37, liebt ihre zwei Kinder Ella, bald 4, und Fritz, eineinhalb, und das Leben mit ihnen und ihrem Partner Jens Ackermann, 35, über alles. Doch auch sie kommt nervlich einmal an ihre Grenzen, wie sie in ihrem neuesten Beitrag offen zugibt. Da sie das «uferlose Chaos», das so süsse kleine Goldschätze so mit sich bringen, manchmal zur Verzweiflung bringt, fragt die Schauspielerin ihre Follower, ob sie es schafften, ihre Wohnung sauber zu halten. Und vor allem: wie.