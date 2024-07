Ist Pink nach Abschied von Tochter Willow emotional angeschlagen?

Die Absage folgt auf ein emotionales Video, welches Pink am Wochenende in den sozialen Medien teilte. Die Sängerin, die ihre Kinder Willow (13) und Jameson (7) wann immer möglich mit auf Tour nimmt, musste sich von ihrer Tochter verabschieden. «Die Shows an diesem Wochenende waren Willows letzte auf der Tour, bevor sie sich eine Auszeit nimmt, um ihren Träumen zu folgen», schrieb sie zum Video.