Auch Gigi Hadid, 25, die vergangene Woche das erste Bild ihres Babys veröffentlichte, wickelt ihr Babymädchen in ein Deckchen der Marke Swift, wie sie in ihrer Insta-Story zeigte. Das Model und die Sängerin sind enge Freundinnen. Zudem haben in den vergangenen Tage ja auch die Babys von weiteren Hollywood-Stars das Licht der Welt erblickt: von Joaquin Phoenix und Rooney Mara, von Jessica Biel und Justin Timberlake sowie von Amanda Seyfried und ihrem Mann. Gibt also viel zu tun für Taylor Swift!