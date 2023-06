Warum Eltern mit vier Kindern weniger Stress haben als mit drei

Aaaw, wir finden ja, sie dürften gerne noch ein paar weitere Babys bekommen, weil die kleinen Johns und Chrissys so unglaublich süss sind. Wie stark sich die Gene von Chrissy Teigen (37) und John Legend (44) im Aussehen ihrer Kinder spiegeln, ist denn auch eines der Hauptthemen in den Kommentarspalten ihrer Instagram-Beiträge zum neusten Familienzuwachs: Söhnchen Wren Alexander, den sie per Leihmutter bekommen haben, nur fünf Monate nach ihrem dritten gemeinsamen Baby, Tochter Esti.