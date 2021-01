Shyamala Gopalan, die 2009 im Alter von 71 Jahren an Krebs gestorben ist, war in Jugendjahren mit ihrer Familie von Indien in die USA eingewandert, wo sie später Medizin studierte und eine bedeutende Brustkrebsforscherin wurde. Noch während ihrer Studienjahre in den 1960er Jahren hatte sie den aus Jamaika eingewanderten Wirtschaftsstudenten Donald J. Harris, 82, kennengelernt, heute emeritierter Professor an der Stanford University – und zwar bei Bürgerrechtsdemonstrationen.