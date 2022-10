Hack für Halloween

Jennifer Garner zeigt, wie man einen Kürbis easy aushöhlt

Blasen an den Fingern? Schweissausbrüche? Mamas und Papas kriegen an Halloween definitiv zuerst Saures, und zwar beim Aushöhlen all der Kürbisse. Doch jetzt hat das mühsame Schnippeln und Schaben ein Ende: Dank des folgenden fantastischen Tricks, vorgeführt von Supermom und Hollywoodstar Jennifer Garner.