Darin kann jeder laufen: Diese flachen Schuhe sind jetzt Trend

Loafer und Mary–Jane–Ballerinas

Zwei Trends in einem Bild: Die Biebers machen es genau richtig mit ihrer Schuhauswahl. Sänger Justin Bieber (29) etwa setzte unlängst auf die angesagten Loafer in Schwarz. Dazu stylte er weisse Socken, eine weite Hose, einen Oversize–Pullover und Cap. Ehefrau und Model Hailey Bieber (26) zeigte sich im engen Minikleid in Rot. Dazu kamen schwarze, flache Mary–Jane–Ballerinas mit dekorativer Metallschnalle und ebenfalls weisse Socken zum Einsatz.