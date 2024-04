Richtige Reihenfolge beim Essen: Was hinter Nutrient Sequencing steckt

Richtig essen, um den Blutzucker zu senken

Dass die Kombination und Reihenfolge der Mahlzeiten einen signifikanten Einfluss auf die Stoffwechselprozesse im Körper haben, ist gar nicht so unwahrscheinlich: Frühere Forschungen zu diesem Thema kamen bereits zu dem Schluss, dass sie sich tatsächlich positiv auf den Blutzuckerspiegel auswirken können, insbesondere bei Menschen mit Typ–2–Diabetes oder Prädiabetes. Das erklärt etwa Dr. Alpana Shukla der «New York Times». Sie ist Ärztin und Forscherin an der Weill Cornell Medicine in New York City und hat bereits zum Nutrient Sequencing geforscht. Auch weitere Experten auf diesem Gebiet empfehlen insbesondere Menschen mit Diabetes etwa, zuerst Gemüse und Eiweiss zu essen, um Blutzuckerspitzen zu vermeiden. Wer allerdings an Typ–2–Diabetes erkrankt ist und seine Ernährung umstellen möchte, sollte dies immer mit seinem behandelnden Arzt besprechen.