Tipps aus Italien: Drei Rezepte aus der «Cucina Povera»

«Acquasale»: Apulischer Brotsalat

Zutaten: 1 kleine rote Zwiebel, in dünne Scheiben geschnitten, Rotweinessig zum Abschmecken, 4 Scheiben Fresella, 200 g kleine Flaschentomaten (halbiert), 1 Stange Staudensellerie mit Grün (in feine Scheiben geschnitten), ½ Salatgurke (in Scheiben geschnitten), 1 TL getrockneter Oregano, Meersalz, 40 ml natives Olivenöl extra (plus mehr zum Beträufeln