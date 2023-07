Das passiert mit unserem Körper, wenn wir zu schnell essen

Abends stundenlang mit Freunden am Tisch sitzen und gemeinsam dinieren – das machen wir alle gerne. Unser Alltag sieht hingegen viel stressiger aus. Meistens bleibt kaum genug Zeit, sich eine ausgewogene Mahlzeit zu kochen, geschweige denn sie zu geniessen. Gerade im Homeoffice scheint unsere Mittagspause oft mit der Arbeitszeit zu verschmelzen. So schreiben wir E-Mails und organisieren Termine während wir essen oder schlingen innert weniger Minuten etwas hinunter, um rechtzeitig fürs nächste Zoom-Meeting eingeloggt zu sein. Wie schädlich das für unseren Körper sein kann, belegt jetzt eine Studie von japanischen Forscher*innen der Hiroshima-Universität. Sie haben über fünf Jahre Testpersonen begleitet und sie in schnelle, normale und langsame Esser*innen eingeteilt. Zu Beginn der Forschung wies keiner der Teilnehmer*innen schlechte Werte, eine Mangelerscheinung oder eine Erkrankung auf. Nach fünf Jahren lag dann das Ergebnis auf dem Tisch: Bei den Schnell-Essern bestand eine 89 Prozent höhere Quote, an Übergewicht, Fettstoffwechselstörungen, Bluthochdruck und Insulinresistenz. Abgesehen vom gesundheitlichen Aspekt, landeten bei den Schnell-Essern auch mehr Pfunde auf den Hüften. Der Grund? Wer schnell isst, fühlt sich in der Regel nicht direkt satt und isst darum meist mehr, als er eigentlich müsste. Wer also dauerhaft auf seine Gesundheit und sein Gewicht achten will, sollte nicht nur genau darauf achten, was auf den Tisch kommt, sondern auch, wie schnell gegessen wird.