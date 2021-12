In intimen Youtube-Videos erzählte das Model so beispielsweise, wie es vom Tod seines ungeborenen Sohnes erfahren hat. Als Erdmanns Ärztin bei einer Routineuntersuchung keinen Herzschlag mehr feststellen konnte, sei das «wie ein Hammerschlag» gekommen. «Der fachliche Ausdruck heisst Missed Abortion. Das heisst, dass man einfach nicht mitkriegt, dass das Kind nicht mehr lebt. Dass das Herz aufgehört hat, zu schlagen. Bei anderen Fehlgeburten hat man Unterleibskrämpfe, Rückenschmerzen, Blutungen. Hier war nichts, was darauf hätte hindeuten können, dass an diesem Tag etwas nicht in Ordnung ist. Es war ein echt krasser Schock und ein richtig tiefer Schlag in die Magengrube.»