5 brisante Punkte, die Harry zum Hofschreck machen könnten

In der Doku-Serie «The Me You Can't See» sprach Prinz Harry wiederum bei Oprah Winfrey offen über psychische Probleme sowie die Hilfe, die ihm in seinen dunkelsten Stunden von der Familie verwehrt geblieben sein soll. Sein Fett weg kriegte auch Vater Prinz Charles, dessen Papa-Qualitäten von Harry arg infrage gestellt wurden. Dass er sich in seiner Rolle als Royal oft nicht wohlgefühlt habe, hat demnach bei Charles für kein Verständnis gesorgt. «Mein Vater sagte zu mir und meinem Bruder William: ‹Es war für mich so, also wird es für euch auch so sein.›»