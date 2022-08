Backstage mit Bligg und Marc Sway

21.45 Uhr. Die Nervosität steigt. Während Blay einander bisher nicht von der Seite wichen, braucht Marc Sway nun einen Moment allein. Er schlüpft aus seinen schwarzen Hosen und steigt in andere schwarze Hosen («Für die Bühne muss es einfach was anderes sein, auch wenns gleich aussieht»), macht Stimm- und Atemübungen. Bligg gönnt sich derweil in der Garderobe nebenan noch ein Bierchen mit Milow. Dann macht sich auch bei ihm langsam Anspannung breit. Er stellt sich neben Marc, die beiden schauen sich gemeinsam im Spiegel an. Atmen tief durch, umarmen einander.