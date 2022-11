Diese Frauen drücken unseren Nati-Stars die Daumen

Muriel: Die Frau von Fabian Frei

Eine Sandkastenliebe, die bis heute Bestand hat: Muriel und Fabian Frei (33) gaben sich im Juni 2017 das Jawort. Und erst im August, zum Geburtstag von Muriel, gratulierte der Mittelfeldspieler seiner Frau Muriel mit den Worten «the most wonderful person on this planet» und bedankte sich für alles, was sie für die Familie mache. Zu ebendieser Familie gehören auch die zwei Töchter Lena, 5, und Mara, 3.