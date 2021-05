Tops und Flops

Die Schweiz und der ESC – eine Hassliebe

Am Donnerstagabend heisst es Daumen drücken für Gjon’s Tears, der die Schweiz am diesjährigen Eurovision Song Contest in Rotterdam vertritt. Egal, ob er das Finale vom Samstag erreicht oder nicht – er ist mit beidem in bester Gesellschaft. Vom grossen Sieg bis zur Nullnummer war für die Schweiz seit 1956 alles dabei.