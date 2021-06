Doch die Medaille hatte auch ihre Kehrseite. Denise war oft allein in der Welt unterwegs, umgeben von Fremden. «Anfangs war das schon schwer, aber mit der Zeit wurde es normaler – wie alles andere auch.» Wenn immer möglich verbrachte der Eislauf-Crack Zeit zu Hause in Zürich Witikon mit der Familie und vor allem mit seiner Clique. «Das sind meine schönsten Erinnerungen», sagt Denise Biellmann. «Auf dem Töff hintendrauf mitfahren, Grümpelturniere spielen, baden im See, zelten, gemeinsam Konzerte besuchen. Wir sahen zum Beispiel Supertramp, Barclay James Harvest oder Foreigner.» Dabei war Denise zu dieser Zeit ja selbst ein Star. «Ich habe mich nie so empfunden. Auch wenn all die Erlebnisse im Rampenlicht lässig waren und ich sie nicht missen möchte. Die beste Zeit hatte ich ausserhalb des Showbusiness.»