Verbandelt mit Hollywood – im Job und privat

In ihrer eigenen Küche ergänzen sich Gaia und Basil genauso wie als Paar. Beide jobben zwischendurch als Köche im bekannten «Straker’s» in Notting Hill. «Gerade jetzt, während der Schauspieler-Streiks in Hollywood, war das nötig», sagt Basil. «Alle Produktionen wurden gestoppt. Erst jetzt werden die einen oder anderen Drehs wieder aufgenommen.» Danach, dass seine Karriere stockt, sieht es momentan zum Glück nicht aus. Erstmals auf sich aufmerksam macht Eidenbenz als Teenager in der SRF-Serie «Best Friends». Dem Schauspielstudium in Zürich und London folgen Rollen im Historienfilm «The Favourite» und in der TV-Serie «The Athena». 2021 hext Basil in «The Witcher», einer der bis heute erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt, an der Seite von Superman-Darsteller Henry Cavill.