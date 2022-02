Das richtige Styling macht den Unterschied

So gehts: Damit die Locken richtig zur Geltung kommen und möglichst dreidimensional aussehen – daher auch der Name – empfiehlt sich ein stark haftendes Gel oder ein Balsam speziell für lockiges Haar. Das lässt den Schopf schön glänzen. Nach dem Waschen wird eine dicke Schicht des Produktes (keine Angst, lockiges Haar verträgt viel mehr Pflege als glattes) in die Haare geknetet und die Locken schliesslich mit den Fingern gezwirbelt und definiert. Es entsteht eine Art Kruste auf der Mähne. Sobald der Schopf per Diffuseraufsatz oder an der Luft komplett getrocknet ist – die Haare während des Trocknen niemals berühren – kann die Kruste durch eine sanfte Massage mit den Fingerspitzen gebrochen werden. Von dem Produkt ist nun nichts mehr sichtbar. Stattdessen strahlen uns definierte, glänzende Locken im Spiegel entgegen. Jetzt bloss nicht verleiten lassen! Wer meint, noch schnell zur Bürste greifen zu müssen, würde die Haarstruktur sofort zerstören und so für krauses Haar sorgen. Am schönsten sehen die 3D-Curls übrigens am nächsten Tag aus – dann hat sich der Frizz gelegt und die Locken haben das Produkt vollständig aufgenommen.