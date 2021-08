Dieser Haartrend bringt Highlights auf den Kopf

So wechselhaft wie das Wetter ist aktuell auch unsere Laune. Mal sind wir in absoluter Höchstform, packen Strandtuch und Picknick ein und fühlen uns im Bikini am See wie Beyoncé auf der Bühne – confident, cool und classy. Dann wirds wieder regnerisch. Die Stimmung kippt und plötzlich wollen wir am liebsten nur noch auf dem Sofa liegen und Netflix schauen. Tja, der Sommer ist dieses Jahr ziemlich moody. Und das, obwohl wir uns doch alle so auf eine Veränderung gefreut haben. Neue Coronaregeln, neues Leben, dachten wir. Aber da macht Petrus wohl nicht mit. Und was hilft, wenn nix mehr geht? Wenn es scheint, als würde man im Leben nicht voran kommen? Wenn alles nur noch langweilig und anstrengend ist? Wenn das einzig Gute die Veränderung ist? Genau. Eine neue Frisur. Gut gibts da diesen neuen Trend, der uns aus der Patsche hilft.