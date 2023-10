Sauerstoff

Ein Parfum bleibt so lange «unberührt», bis es geöffnet wird. Will heissen: Sobald es beim Öffnen mit Sauerstoff in Berührung kommt, oxidiert der Duft. Die Uhr beginnt quasi nach dem ersten Sprühstoss zu ticken. Darum sollten wir an einem neu gekauften Duft wirklich erst dann zum ersten Mal schnuppern, wenn wir ihn auch wirklich sofort in Gebrauch nehmen. Bis es so weit ist, bewahren wir ihn aufrecht – damit er nicht ausläuft – und in der versiegelten Originalverpackung an einem dunklen Ort auf. Mindestens genauso wichtig: Der Deckel muss nach jedem Gebrauch richtig auf dem Zerstäuber sitzen, damit unser duftender Liebling aufgrund des Sauerstoffs nicht verdunstet.