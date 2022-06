Warum uns Sonnenstrahlen nicht nur schaden

Mehr Lust

Warum unser sexuelles Verlangen in den warmen Sommermonaten höher ist, ist einfach zu erklären: Es liegt mal wieder am Serotonin – wow, was das Hormon alles kann. Durch das Sonnenlicht schüttet es unser Körper in Dauerschleife aus, was unsere Libido und somit unser sexuelles Verlangen ansteigen lässt. Kein Wunder, dass wir dann vermehrt Lust auf Sex haben.