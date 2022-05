So wirken Bauch und Psyche aufeinander ein

Gleichgewicht zwischen Stress und Ruhe

Eine wichtige Rolle bei dieser Interaktion spielt der Vagusnerv, da er unter anderem für die Beweglichkeit des Darms zuständig ist. «Wenn der Vagusnerv in seiner Aktivität verändert wird, kann sich das im Darm so zeigen, dass dieser entweder komplett still steht und man nicht mehr auf die Toilette kann, oder aber man plötzlich mit Krämpfen oder Durchfall zu kämpfen hat», so Rogler.