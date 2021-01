Reizdarm: Das könnte der Auslöser sein

Infekt als Auslöser

Wissenschaftler vermuten schon seit Längerem, dass ein Infekt der Auslöser sein könnte. Jetzt wird diese Annahme durch eine neue belgische Studie gestützt. In einem Versuch haben Forscher der Katholischen Universität Leuven Mäuse mit Durchfallerregern infiziert und gleichzeitig mit einem Nahrungsmittelallergen gefüttert. Nachdem die Mäuse wieder gesund waren, wurden sie erneut mit dem Allergen gefüttert. Alle zeigten eine allergische Reaktion, allerdings nur in dem Teil des Darms, wo zuvor die Durchfallerreger infiziert wurden. Diese Ergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.