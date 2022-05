Babyöl: 5 geniale Beauty Hacks

Es gibt vielseitige Produkte, auf die wir nicht mehr verzichten möchten. Neben Vaseline haben wir nun auch Babyöl fürs uns entdeckt. Das Multitalent kann nämlich weitaus mehr, als sensible Haut von Neugeborenen und Säuglingen zu pflegen. Denn die darin enthaltenen Inhaltsstoffe sind auch sanft zu unserer Haut. Abgesehen von den pflegenden Eigenschaften ist dieses geniale und zugleich preiswerte Produkt auch vielseitig einsetzbar und deshalb ein wahrer Beauty-Gamechanger. Einer, den wir in unserem Kosmetikschrank nicht mehr missen möchten. Was Babyöl alles kann, verraten wir euch hier: