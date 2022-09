«Familie und Freunde sind am Ende des Tages das Einzige, was zählt»

«Je älter ich werde, desto mehr denke ich über die Lebensqualität und den Zeitaufwand nach», erzählt der Schauspieler. «Ich glaube, nach dem Lockdown haben sich viele Leute Gedanken darüber gemacht, wie wir unsere Zeit verbringen, warum wir uns so abrackern, wofür wir unser Leben einsetzen. Und ich denke, dass Familie und Freunde am Ende des Tages das Einzige sind, was zählt.»