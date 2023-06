Regelmässig Wechseln

Jetzt mal ganz ehrlich: Wie lange ist eure Mascara schon in Einsatz? Länger als vier Monate? Höchste Eisenbahn für eine Neue. Je länger die Tusche benutzt wird, um so mehr Bakterien sammeln sich in der Flasche und verursachen schliesslich Rötungen und Juckreiz.