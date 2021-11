Darum sollte man die Beautyroutine dem Mond anpassen

Vollmond

Der Vollmond ist der Höhepunkt des Mondzyklus: Hier sind Mond, Erde und Sonne in exakt einer Linie, was sich stark auf Emotionen auswirken kann. Während dieser Zeit sollte man grossen Fokus auf eine entspannende Beautyroutine legen: ein warmes Schaumbad, eine Massage oder eine feuchtigkeitsspendende Gesichtsmaske. Zudem sollte man während dieser Mondphase viel Öl in die Beautyroutine einbauen, sowohl auf der Haut als auch in den Haaren.