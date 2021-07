Rapunzel, Rapunzel!

In den tieferen Schichten unserer Kopfhaut werden am laufenden Band neue Zellen gebildet. Ständiges Waschen, häufiges Färben und extreme Hitze können diesen Prozess aber ganz schön auf den Kopf stellen. Ist das Gleichgewicht einmal aus dem Lot, rächt sich die Haut mit trockenen Stellen und fiesen Schuppen. Neben dem unangenehmen Jucken, sieht das Haar matt und stumpf aus. Die logische Konsequenz? Spliss – und der Gang zum Coiffeur ist unausweichlich. Hi schnipp schnapp, bye bye Traummähne! Wer Abhilfe sucht, muss sich nicht mit neuartigen Beauty-Tools rumschlagen, sondern sucht Rat in einer jahrtausendealten Heilkunst. Die Antwort auf alle (okay, fast alle) eure Fragen lautet: Ayurveda. Dort, wo Öl-Massagen ihren Ursprung haben.